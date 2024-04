Rinvio a giudizio per la presidente del consiglio di Cerignola, Sabrina Ditommaso. L’avvocatessa, nominata ad agosto scorso presidente dell’assemblea provinciale del Pd, andrà a processo per i fatti accaduti durante un alterco con una collega, a febbraio scorso, dal quale sarebbe scaturita una aggressione. L’udienza è stata fissata per il prossimo 11 Luglio. Ad intervenire in queste ore, il consigliere di minoranza (gruppo “Avanti Cerignola”), Rino Pezzano.

“L’ennesima tegola giudiziaria abbattutasi sull’amministrazione Bonito con il rinvio a giudizio della presidente del Consiglio di questa Città – commenta -, che segue di pochi giorni l’arresto di un consigliere comunale di maggioranza, unita al silenzio ipocrita di queste ore del primo cittadino, impongono una censura politica netta. Garantismo a parte, chiediamo ufficialmente al sindaco di venire a riferire in aula su quanto sta accadendo, nel nome dei concetti di eticità e di legalità da lui sempre sbandierati ed ostentati quando si tratta degli altri, salvo provare a buttare polvere sotto al tappeto quando la polvere riguarda la maggioranza di centrosinistra. I cerignolani meritano rispetto. E, al netto delle vicende giudiziarie che coinvolgono i singoli, la politica deve fare la sua parte e intavolare, in via non più procrastinabile, una riflessione allargata e trasparente nei confronti della comunità e per preservare l’integrità delle istituzioni”, conclude.