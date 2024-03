Ruba un’auto a Vasto (Chieti) e viene intercettato dai carabinieri a Petacciato (Campobasso) dove inizia un inseguimento sulla Statale 16 fino a Campomarino. Il mezzo in fuga finisce sopra a una rotonda, poi sperona l’auto dei militari che va a concludere la sua corsa contro un guard-rail. Il fuggitivo, un ventiseienne di Cerignola, a quel punto abbandona il mezzo e fugge a piedi, ma viene rincorso e bloccato dai militari che lo arrestano.

La vettura è stata così recuperata e restituita al titolare, con contestuale sequestro di una chiave codificata, di una centralina e di arnesi da scasso. Per il 26enne arresto in flagranza di reato e trasferimento in carcere a Larino (Campobasso). Comparso davanti al gip del tribunale per la convalida del provvedimento, il giovane ha avuto l’obbligo di dimora nel comune di Cerignola. (Ansa)