Per garantire la mobilità dei viaggiatori sulla linea Benevento – Foggia, attualmente interessata dall’interruzione per la frana nel tratto Ariano Irpino – Montecalvo, Trenitalia manterrà i collegamenti a lunga percorrenza anche nel prossimo fine settimana. Parte del tragitto sarà effettuata con bus sostitutivi con un allungamento dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti. Durante il weekend, tuttavia, potrebbero esserci ripercussioni del servizio sulla linea Adriatica, che in questi giorni è utilizzata da coloro che dalla Puglia si spostano verso nord.

Dall’inizio dell’interruzione dello scorso 12 marzo, per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, Trenitalia ha messo in campo oltre 100 addetti all’assistenza nelle stazioni di Roma Termini, Bari Centrale, Lecce, Foggia, Benevento e Caserta, impegnati a fornire informazioni alla clientela sui bus sostitutivi e i percorsi alternativi. La quasi totalità dei passeggeri è stata informata preventivamente via SMS/Email sulle modifiche del viaggio attraverso il servizio di Smart Caring, la restante parte presso le biglietterie. Trenitalia, inoltre, ha attivato circa 700 autobus sostitutivi e fornito oltre 2000 kit di assistenza con generi di conforto.

Ulteriori informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, i self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.