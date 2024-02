Sabato 24 febbraio scorso si è disputato presso il Palapellicone di Ostia Lido – Roma, il Campionato Italiano Under 17 di lotta stile libero. Una magnifica gara, iniziata alle 10 e terminata alle 18 dove si sono affrontati 180 atleti appartenenti a 60 società provenienti da tutta Italia. La manifestazione si è disputata su tre aree di gara dove si sono affrontati atleti eccellenti che hanno disputato incontri spettacolari dando vita a scambi di tecniche di altissimo livello a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dai mister durante gli allenamenti nelle rispettive associazioni sportive.

Tra le società finite sul podio spicca la seconda posizione in classifica nella categoria under 17 della Asd Evolution Artagon Foggia, unica società di Capitanata presente con quattordici atleti, con ben 39 punti, ad un solo punto dal primo posto occupato dal Gruppo Lottatori Livornesi con 40 punti. A consegnare la coppa ai foggiani e la targa al tecnico, il vice presidente vicario della Fijlkam Gianni Morsiani che si è complimentato per il lavoro svolto con i giovani lottatori.

Piena e completa soddisfazione da parte del tecnico foggiano Mario Moroso che a fine gara ha ringraziato i “ragazzi terribili” da lui allenati che vincono e convincono e danno sempre il massimo e sui quali non ha dubbi per un futuro radioso che attende la generazione di talenti messa in vetrina.

Tutti i ragazzi: Ciccarelli Renato, Dell’Anno Francesco, Fiore Alberto, Forcelli Emmanuele, Gesualdo Pasquale, Iacobucci Simone, Leccese Alessio, Pasqua Nicolò, Piserchia Biagio, Stramaglia Giammarco, Tenore Cristian, Tridentino Alessandro, Vallario Brando e Vetuschi Claudio.

I giovani atleti hanno contribuito alla competizione con medaglie e piazzamenti, la maggior parte fra i primi cinque, rivelandosi fondamentali per il raggiungimento del secondo posto della società Artagon Foggia. Questa realtà sportiva locale è da sempre al lavoro per la promozione e lo sviluppo in Capitanata e non solo di questa storica, splendida e completa disciplina sportiva.