Il campo largo progressista si farà a San Severo nonostante i riottosi pentastellati locali più vicini alle istanze civiche e autonomiste. Se non addirittura orientati ad appoggiare il centrodestra di Rosa Carolina Caposiena, se fosse lei la candidata sindaca. Nella città dei campanili i grillini non accettano di andare in coalizione con l’avvocato Masucci. Il campo largo per loro è un “progetto fallimentare”.

Ma a mettere le cose in chiaro ci hanno pensato i dirigenti Mario Furore e Leonardo Donno, in qualità di coordinatore regionale Puglia e di coordinatore provinciale Foggia.

“Siamo costretti a smentire convintamente il comunicato del Gruppo Territoriale di San Severo – scrivono in una nota al vetriolo -. Il percorso di confronto con le forze politiche del campo progressista, attraverso la presenza di nostri delegati ai tavoli di coalizione, è totalmente in linea con quanto deciso a livello nazionale, così come il dialogo avviato con altre forze civiche. Certi che nelle sedi competenti sarà semplice spiegare la bontà delle scelte compiute, è spiacevole dover, invece, constatare l’inadeguata ed impropria iniziativa del Gruppi Territoriale di San Severo nella figura del suo Rappresentante. Invitiamo tutti a rendersi consapevoli dei ruoli ricoperti, così come questo coordinamento ha dimostrato di saper fare. Si precisa infine che la collega Carla Giuliano era espressamente delegata dal coordinamento per presenziare ai lavori della riunione del centro sinistra”.

Ecco quanto aveva scritto il gruppo territoriale antagonista della parlamentare Giuliano in una nota.