Sono stati ritrovati, in buone condizioni di salute, nella zona della stazione di San Severo (Foggia) i due amici di 91 e 83 anni che ieri pomeriggio si erano allontanati in auto da Ripa Teatina (Chieti), lasciando in apprensione le famiglie, al punto che un appello per ritrovarli era stato stato pubblicato sulla pagina Facebook del Comune. I due ora stanno tornando nel loro paese.

Sono stati i carabinieri a trovarli dopo che da Chieti erano state attivate le ricerche, durate tutta la notte nella zona di Ripa Teatina e condotte dai Vigili del Fuoco di Chieti e dai Carabinieri. Il sindaco di Ripa Teatina, Roberto Luciani, ha voluto ringraziare vigili del fuoco, carabinieri e polizia “che si sono subito attivati. Tutte le forze dell’ordine hanno operato in modo assolutamente efficiente – ha commentato – c’è stata una grande collaborazione”. (Ansa)