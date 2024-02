Cibo scadente a scuola e bimbi a casa prima del pranzo. Succede a Orta Nova dove per il secondo giorno consecutivo diversi genitori sono andati a riprendersi i propri figli alle 12 in punto. Indice puntato contro la mensa scolastica del I e II Circolo didattico.

“I nostri figli da tempo si lamentano sulla qualità del cibo: spine di pesce nel brodo, pane con la muffa, mozzarella con la muffa, pasti freddi. Ovviamente i nostri figli non mangiano niente e quando tornano a casa hanno fame. Abbiamo saputo che la scuola si è rivolta al Comune in quanto la mensa è comunale, ma ad oggi nessuna risposta. Noi paghiamo e pretendiamo che i nostri figli mangino bene. Speriamo che con questa protesta risolviamo qualcosa”. I responsabili della scuola cosa vi hanno detto? “Per loro va tutto bene”. Noi abbiamo provato ad interpellare chi gestisce il servizio per sapere anche la loro posizione: siamo stati mandati via.