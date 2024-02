Siamo lieti di annunciare l’apertura della mostra collettiva d’arte dal titolo “Rosso, il colore dell’amore” che si terrà presso la PR Gallery dal 7 al 15 febbraio

La mostra “Rosso, il colore dell’amore” è un’occasione straordinaria per celebrare il talento e la creatività di artiste e artisti di spicco. Ogni opera d’arte esposta riflette il tema centrale della mostra: l’amore, espresso attraverso il colore rosso. Le opere pittoriche e fotografiche sono tutte dello stesso formato 30×30.

Attraversando i generi artistici, della pittura e fotografia queste talentuose artiste e artisti offrono al pubblico una prospettiva unica sull’amore e sulla sua rappresentazione artistica.

Il vernissage si terrà il giorno 7 febbraio alle ore 18:30 presso la PR Gallery, in viale XXIV Maggio 3. Durante l’evento, sarà possibile ammirare le opere esposte e incontrare personalmente le artiste e gli artisti partecipanti.

La mostra “Rosso, il colore dell’amore” rappresenta un’opportunità per immergersi nell’universo artistico e scoprire nuove prospettive sul tema dell’amore. Invitiamo tutti gli amanti dell’arte e gli appassionati a partecipare a questo originale evento culturale.

La PR Gallery vuole diventare un punto di riferimento per l’arte contemporanea nella nostra città. Situata in viale XXIV Maggio, più noto come il Viale della stazione, quello che un tempo era considerato il salotto di Foggia, resta un luogo di resistenza attiva, affinché il viale torni a risplendere. La PR Gallery si impegna a promuovere artisti emergenti e affermati, offrendo loro una piattaforma per esporre le loro opere e connettersi con un pubblico appassionato di arte. La PR Gallery si distingue per la sua programmazione innovativa e la sua dedizione alla qualità artistica.

Gli artisti partecipanti

Giuseppe Carbonara, Monica Carbosiero, Michele Celeste, Debora Cicconetti, Daniela d’Elia, Wanda Delli Carri, Fiorenzo Ferreri, Anna Fiore, Pino Giorgio, Dora Grittani, Valerio Iarussi, Mariano Leone, Nicola Liberatore, Salvatore Lovaglio, Mariagrazia Macario, Raffaele Mansolillo, Pina Massarelli, Iolanda Merola, Ornella Paglialonga, Matteo Pazienza, Giuseppe Petrilli, Stefania Piccirilli, Pietro Ricucci, Daniela Poduti Riganelli, Filippo Quaranta, Giulia Scotton, Anna Roberta Telesforo.