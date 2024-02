Questa mattina, il comandante della Legione Carabinieri Puglia, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha visitato due Stazioni della Compagnia Carabinieri di Cerignola (Ascoli Satriano e Candela), particolarmente impegnate nella prevenzione e repressione dei fenomeni delinquenziali più allarmanti che interessano il territorio ofantino, quali furti, rapine e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di 2 Stazioni Carabinieri impegnate sia nei comuni di loro competenza, che in quelli del restante territorio cerignolano.

Il Generale ha tenuto a rapporto il personale delle due Stazioni e, oltre a complimentarsi per l’operato svolto finora, li ha esortati ad aumentare gli sforzi e l’impegno ed a potenziare la proiezione esterna di pattuglie per il controllo del territorio, per offrire sicurezza alle comunità loro affidate.