Si indaga sull’omicidio di Michele Placentino, 35enne ucciso ieri sera a San Giovanni Rotondo in via Papa Paolo VI, nei pressi di un’abitazione in periferia. Effettuati cinque stub su altrettanti sospettati alla ricerca di tracce di polvere da sparo. Si tende ad escludere la pista della criminalità organizzata, l’omicidio sarebbe scaturito in ambito familiare. Possibile svolta già nelle prossime ore.

Durante le prime indagini, i carabinieri hanno sequestrato una pistola. Accertamenti in corso per capire se si tratti dell’arma utilizzata dall’assassino. Due sarebbero stati i colpi esplosi, letali per Placentino. La vittima era nota agli inquirenti.