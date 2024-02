Musica di qualità e risate la ricetta vincente del Teatro del Fuoco di Foggia. In questa prima parte di stagione il teatro dell’amministrazione provinciale ha ottenuto risultati importanti grazie a spettacoli e concerti di spessore. “In tre mesi abbiamo portato già oltre 4000 spettatori al Teatro del Fuoco, cifra che si raddoppierà entro la fine della stagione che abbiamo organizzato senza contributi pubblici e solo con il patrocinio istituzionale della Provincia di Foggia”. Gianni Calabrese, dell’associazione culturale Musica & Sorrisi, ringrazia il pubblico foggiano e tutti coloro che stanno sostenendo la stagione teatrale.

“Stiamo proponendo un cartellone di appuntamenti alternando musica di grande qualità a spettacoli dove la risata è padrona assoluta. Sabato 3 febbraio avremo una commedia molto divertente con Antonio Grosso e che regalerà al pubblico momenti di pura comicità”. Infatti, sabato andrà in scena, con sipario alle ore 21.00, lo spettacolo “Una Compagnia di pazzi” (info 3484203420).

“La gente sente il bisogno di isolarsi dallo stress quotidiano vivendo queste serate. Ridere è una medicina per la mente e per il corpo. Facciamo cultura e solo per questo dovremmo essere sostenuti”, conclude Gianni Calabrese.