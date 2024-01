“La palestra comunale del II circolo di Orta Nova è fuori uso da settembre perché non vengono sistemate alcune plafoniere penzolanti. È giusto fare fare attività fisica e motoria ai nostri bambini all’interno del teatro sito all’interno della scuola, semmai sottraendo lo stesso teatro ad altre attività specifiche per l’utilizzo di quella struttura?”. La denuncia arriva dal presidente del Consiglio dell’istituto comprensivo “Sandro Pertini”, Piernicola Colangelo, che ha depositato una interrogazione scritta relativa alla struttura di via Scarabino.

“Ho appreso che siamo vincitori di un bando regionale che prevede una riqualificazione della palestra e delle aree esterne – prosegue -, ma che stenta a partire penalizzando di fatto gli alunni del II° circolo che sono costretti a fare gli ‘attori’ piuttosto che gli sportivi perché svolgono le attività nei locali adibiti a teatro. Auspico pertanto un intervento deciso da parte delle istituzioni preposte per riconsegnare questa struttura agli alunni e più in generale alla cittadinanza”.

Rassicurazioni sono arrivate dai commissari dell’Ente. “Stiamo provvedendo alla liquidazione dell’anticipazione alle imprese per i lavori alle palestre – dichiarano a l’Immediato -. Quindi i lavori sono stati consegnati e inizieranno a breve”.