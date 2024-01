Colpo in attacco per il Foggia, preso a titolo definitivo con opzione di rinnovo Vincenzo Millico che si lega al club rossonero fino a giugno 2025. Millico, attaccante classe 2000 nato a Torino, cresce calcisticamente nelle giovanili della Juventus e del Torino. Nel febbraio 2019 fa l’esordio in serie A con la maglia del Toro e qualche mese più tardi approda in Europa League dove segna anche un gol. Nella stagione 2020/2021 viene ceduto in prestito al Frosinone militante in serie B. Nel 2021 passa in prestito al Cosenza e, successivamente, al Cagliari.

A luglio 2023 diventa un tesserato dell’Ascoli. Nella sua carriera ha totalizzato 15 presenze in serie A e 49 nella serie cadetta. Inoltre ha indossato la maglia della Nazionale italiana totalizzando 7 presenze con l’Italia U19.

Queste le prime parole del nuovo attaccante rossonero: “Sono molto orgoglioso di poter indossare la maglia rossonera, essere sceso di categoria non conta, perché una società come il Foggia, con la sua gloriosa storia, rappresenta un punto importante per la mia carriera. Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo, magari già a partire dalla partita di venerdì. Lavorerò duramente insieme ai miei nuovi compagni per raggiungere obiettivi ambiziosi”.