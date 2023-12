Incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 17:10, sulla strada statale 89 (Manfredonia-Foggia) direzione Foggia. Per cause in corso di accertamento, un ciclomotore, con a bordo due persone, si è scontrato con un’autovettura. Ad avere la peggio le persone che si trovavano sul mezzo a due ruote. Una donna è stata infatti trasportata al Policlinico Riuniti di Foggia ed è attualmente in prognosi riservata, un uomo si trova invece a Casa Sollievo della Sofferenza, ospedale di San Giovanni Rotondo. Illeso il conducente dell’auto. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.