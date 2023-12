Quella alla circoscrizione del Candelaro a Foggia non è stata una giunta “esibitiva”, ma una prima riunione dell’esecutivo che rappresenta la voglia da parte della sindaca Maria Aida Episcopo di essere nelle periferie e di dare nuova operatività alle strutture comunali dei quartieri.

Il Natale e la cultura sono stati al centro della prima Giunta, ma anche una sentenza positiva per il Comune di Foggia, quella del contenzioso Laterfin e una decisione forte sul piano assunzionale. Il Comune diventa proprietario dell’immobile di Via Gramsci.

Tra 45 giorni arriveranno anche le linee programmatiche del campo largo.

Alice Amatore assessora alla Cultura è stata la prima a parlare dopo la sindaca. “La nostra giunta è salita su un treno in corsa, stiamo lavorando per un periodo bello e festoso che ristabilisca delle regole in città. Tutto è nato con l’ordinanza numero 8, abbiamo affiancato delle novità, abbiamo stabilito che tutti i mezzi pubblici saranno gratuiti. Abbiamo aperto il museo civico, abbiamo organizzato delle visite gratuite. Il Natale è il momento più bello dell’anno e lo cureremo “.

Positivo Davide Emanuele assessore al Bilancio: “Ci auguriamo di poter approvare lo schema del bilancio. I conti sono a posto, si attende la relazione conclusiva della Corte dei Conti, usciremo dal Salva Enti e sarà davvero tutta un’altra storia. Abbiamo avuto un extra budget di 5 milioni di euro per il rispetto del cronoprogramma ministeriale. Ci sono importanti novità sui fondi Por per la smart city, per un duplicato digitale della città. Con la piattaforma di notifica digitale, il Comune di Foggia è tra i primi in Italia”. Negli uffici delle politiche finanziarie si lavora ora al bilancio di previsione 2024.

L’ordinario diventa straordinario sul tema dei rifiuti dopo tanti anni di servizio poco accurato. Netta l’assessora all’ambiente e vicesindaca Lucia Aprile: “Abbiamo dovuto velocemente capire come affrontare questo periodo di festività da un punto di vista ambientale e di sostenibilità con un piano straordinario di raccolta dei rifiuti per semplificare il conferimento. Abbiamo richiesto ed ottenuto del personale e delle unità operative Amiu aggiuntive per le feste. Avremo 195 carrellati di raccolta differenziata in tutto il centro. Saranno svuotati di continuo fino alle 19. Ci sarà un numero verde per il ritiro gratuito degli oli esausti. E intendiamo valorizzare il CCR di Via Sprecacenere, dovremo sponsorizzarlo meglio”.

A Giulio De Santis assessore al Legale e Contenzioso, Sicurezza e Legalità il compito della good news. “Tutti siamo stati presi dall’obiettivo del 24, abbiamo dovuto fare una serie di iniziative. Sia sulla organizzazione sia sulla sicurezza avremmo voluto organizzare tutto noi ma non abbiamo potuto farlo per tempo. Ci sono i bidoni, ci mettiamo il massimo, la città la si cambia insieme. Ci sono state delle associazioni che sono venute da sole a proporsi, questo è quello che serve alla città. In piazza Mercato suoneranno dei giovani batteristi che si sono proposti gratuitamente. Non sarà tutto perfetto, adesso tocca ai cittadini, abbiamo la possibilità di fare un Natale diverso e di iniziare un percorso di regole. Sulle Politiche energetiche, abbiamo appurato che il Comune di Foggia ha 19 impianti di fotovoltaico, di cui 14 non sono attivi. Abbiamo chiesto di fare un intervento, sono beni che producono denaro. Faremo un ragionamento con il comandante per mettere in rete una presenza costante”.

De Santis sta lavorando all’udienza per lo Zuretti, un caso impegnativo che vedrà il Comune orientato ad un nuovo contratto con il gestore del parcheggio per capire come utilizzare lo spazio pubblico della piazza. Infine Laterfin, una causa che viene da lontano, per la quale il Comune “ha asfaltato coi suoi legali lo studio Pellegrini”, ha detto entusiasta l’assessore.

Concreto e propositivo Lorenzo Frattarolo: “Le Attività Produttive sono un mare magnum, ci troviamo ad affrontare il momento più importante dell’anno per il commercio, che rappresenta non solo un settore economico di esperienze, ma è l’unica occasione di rivitalizzazione urbana. Il bar, il negozio, sono appartenenza e sicurezza, una strada con attività commerciali è una strada presidiata e curata. Dobbiamo riprendere una fase di ascolto. Mi piacerebbe attivare un forum della micro economia urbana per trovare regole semplici, chiarezza interpretativa sulle pratiche (l’Ente non deve fermare il commerciante). Le regole di cui tanto si è parlato, favoriscono coloro che già le rispettano. Si può fare una fase di ascolto nel brevissimo tempo”.

Mappatura degli impianti sportivi per l’assessore Mimmo Di Molfetta: “Sto lavorando con gli uffici ad una mappatura delle concessioni sugli impianti e tra questi quelli che hanno avuto finanziamenti Pnrr, come lo Stadio Zaccheria, il campo di atletica leggera Croci Nord, che sarà consegnato entro marzo. Ci metto dentro anche il Campo degli Ulivi e la tensostruttura vicino al campo di baseball. Avremo un incontro con la dirigenza del Foggia Calcio per stabilire le regole fondamentali con l’amministrazione. Stamattina abbiamo avuto un incontro con la dirigente della Pascoli Santa Chiara che ha avuto un finanziamento per il restyling della struttura. Presto avremo un portale dello sport foggiano per i giovani e del mondo della disabilità e dei master. Pochi lo sanno ma a Foggia ci sono 43 attività sportive. Abbiamo iniziato a premiare le eccellenze dello sport”.

Simona Mendolicchio assessora al Welfare desidera portare avanti i servizi Pis, pronto intervento sociale che derivano dalla collaborazione pubblico privato. Ridurre i randagi del territorio è una sua priorità. Per il Natale le associazioni del terzo settore convenzionate con il Comune proporranno pranzi solidali ed altre iniziative per i più deboli.

Infine, la calendiana Daniela Patano assessora al Personale che ha dato la notizia che tanti attendono: “Stiamo lavorando per il piano triennale di assunzione. Procederemo con i bandi, basta allo scorrimento delle graduatorie. Ci saranno i concorsi. È una rottura col passato, un ottimo risultato. Alla Polizia locale arrivano lamentele sui pochi vigili urbani sul territorio. Non c’è solo il lavoro esterno, ma anche la lavorazione del verbale di competenza. Stiamo provvedendo a delle assunzioni, circa 10 vigili in più”. Oggi sono 120, ma per 400 km di strade. “Per la Vigilia saranno tutti precettati per il centro ma senza lasciare incustodite le periferie. Per i dirigenti sfrutteremo il Pnnr per assumere 2 dirigenti tecnici”.

La sindaca ha parlato di una “grande infornata” per il 2025 per cui si sta elaborando un piano.

Non mancheranno le progressioni verticali in deroga per premiare il personale in servizio.

“Abbiamo prorogato per altri sei mesi il contratto di servizio di Am Service, abbiamo rassicurato le famiglie. Amiu stabilizzerà i 21 dipendenti presi in carico e aggiungerà 17 operatori ecologi più un autista”.