Nella cornice della bella piscina di Monopoli, a due passi dal mare si è svolto il Trofeo di Natale organizzato dalla FIN Puglia, classico appuntamento natatorio a sancire un fine anno 2023 ed un inizio della stagione agonistica 2023/2024 per gli esordienti B (classi 2015-2011) e gli esordienti A (classi 2013-2011).

Grande affluenza di atleti e finalmente di pubblico; i nuotatori divisi in due parti di gara (mattina gli esB e pomeriggio es A) sono scesi in acqua a dare il meglio delle loro possibilità e capacità natatorie nell’ottica e nella prospettiva di affermazioni sportive di valore tecnico e agonistico.

Nell’occasione non poteva mancare il “futuro natatorio” della ACSD Pentotary di Foggia, unica società presente alla manifestazione della provincia di Foggia. Guidati dal mister Leo Silio i piccoli es B si sono così distinti: Giovanni Nigri ha vinto 2 ori nei 50 stile libero e 50 dorso (2014), Francesco Falcone è argento nei 50 rana e bronzo nei 50 farfalla (2013), Xia Kalwen bronzo nei 50 farfalla (2014), e con Michele Murena e Mia Murena non a podio ma con eccezionali miglioramenti personali (alla prima esperienza agonistica). La soddisfazione è stata tanta ma non si è fatto in tempo a commentare le prove degli esordienti B che sono entrati in campo, pardon piscina, gli esordienti A.

Sempre seguiti dal mister Silio i nostri atleti si sono presi tutto quello che si poteva, in particolare Luca Granatiero ha vinto 3 gare su 3: 100 stile libero, 100 dorso e 200 misti con tempi di gran valore tecnico, Gabriele Curci si è scatenato nei 100 farfalla sbaragliando il campo in questo stile ove primeggia da tempo, a seguire anche nei 100 farfalla Maria Francesca Schiavone vince uno splendido bronzo con il suo personal best e poi a conferma del valore gruppo (anche se appena fuori dal podio) Luca Abbruzzese, Nathan de Girolamo, Cataleya Fusco e Ida Pancia si sono segnalati come capaci protagonisti nelle distanze nuotate. Anche in questa occasione il Team agonistico della ACSD Pentotary guidato dal presidente Mario Ciavarella ha brillato con i suoi atleti che ci fanno ben sperare per un futuro agonistico ricco di soddisfazioni e di sorrisi.

