Il derby della Capitanata è del Cerignola. Un successo importante per i gialloblu che si rilanciano in classifica dopo una serie di risultati non proprio positivi. Per il Foggia è notte fonda. I rossoneri rimediano un’altra brutta sconfitta che acuisce la crisi non solo societaria ma anche tecnica. In casa Foggia bocche cucite, nessuno parla al termine della partita orfana anche dei tifosi rossoneri fermati dalla Prefettura per motivi di ordine pubblico. In settimana si attendono risposte dalla società che dovrà scegliere anche il nuovo allenatore (in panchina il tecnico della Primavera Olivieri al posto dell’esonerato Cudini).

L’uomo derby è stato Gianluca Malcore che ha trasformato i due penalty e timbrato il suo nono gol stagionale. “Gara difficile, combattuta, ma ampiamente meritata. Volevamo tornare al successo e ci siamo riusciti. Contento della doppietta, ma soprattutto per aver conquistato tre punti fondamentali. Segnare sotto la curva in un derby è l’ultimo dei miei pensieri, l’importante era vincere”.

Soddisfatto anche il tecnico Ivan Tisci che dedica il derby ai suoi giocatori e alla società. “Se lo meritano, sono stati loro i veri protagonisti. Bravi tutti. E poi un pensiero speciale al presidente Nicola Grieco, al ds Elio Di Toro, a tutto il club che ha sempre creduto in me, anche quando i risultati non arrivavano. È stata una partita maschia, combattuta da tutte e due le squadre che evidentemente non volevano lasciare altri punti. Per quanto mi riguarda la nostra non è mai stata una crisi di gioco, ma solo di risultati, ma non dimentichiamo che questo è un campionato difficile. Sono stato sempre convinto che questi ragazzi hanno tutte le carte in regola per fare molto bene ed oggi lo hanno dimostrato con impegno e determinazione. Oggi i ragazzi hanno meritato di vincere il derby ed è giusto fare i complimenti solo a loro. Nei giorni scorsi ho sentito tante chiacchiere nei miei e nei confronti della squadra, oggi abbiamo dimostrato che non è così. Oggi abbiamo ripreso il nostro cammino. Godiamoci la vittoria ma dobbiamo pensare a dare continuità a questa prestazione”.