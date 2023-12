Ci siamo. Dopo oltre due anni dallo scioglimento per mafia, torna a riunirsi l’assise comunale di Foggia. Annunciato per domani, 14 dicembre, il primo Consiglio a Palazzo di Città.

Questo l’ordine del giorno: convalida degli eletti ed eventuali surroghe; giuramento del sindaco; elezione del presidente del Consiglio comunale; elezione del vicepresidente del Consiglio comunale; comunicazione dei componenti della Giunta Comunale; elezione della Commissione elettorale comunale; nomina della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.

Come anticipato ieri, la sindaca Maria Aida Episcopo sarà a capo di una giunta composta da nove assessori: per il Pd Davide Emanuele (Bilancio) ed Alice Amatore (Cultura), per il M5S Nicola Formica (Attività produttive) e Simona Mendolicchio (Welfare), per Con Giulio De Santis (Legale e Contenzioso) e Mimmo Di Molfetta (Istruzione, Sport e Politiche Giovanili), per Azione Daniela Patano (Personale) e Lorenzo Frattarolo (Ambiente). Sarà invece espressione della sindaca il “super assessore” a Lavori Pubblici e Urbanistica Giuseppe Galasso proveniente dalla Giunta Decaro.

Molta attesa per l’elezione del presidente del Consiglio comunale. C’è in atto uno scontro tra il Pd che spinge per Lia Azzarone e il Movimento 5 Stelle che si oppone alla nomina della rappresentante dem. Per essere eletta alla prima votazione, Azzarone dovrà ottenere una maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio. Solo alla terza votazione basterà una maggioranza semplice.