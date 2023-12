Dopo due anni di commissariamento ritorna la tradizionale accensione dell’albero di Natale a Foggia.

Felicissima la sindaca Maria Aida Episcopo, che ha annunciato per la prossima settimana il primo consiglio comunale con la Giunta. “In clima di festa”, ha detto soddisfatta.

Albero elegante che due anni fa era a Piazza del Plebiscito a Napoli con stella e fascia arcobaleno inclusiva in materiali riciclati realizzati da Amiu Puglia.

“Comincia il periodo natalizio che quest’anno coincide con un nuovo inizio per la città”. La sindaca ha anche scommesso sul ritorno del Capodanno in piazza. “Un modo – ha spiegato – per non fare viaggiare tanti ragazzi in auto e per riportare la musica anche in città a San Silvestro”.