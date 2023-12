Dopo una lunga attesa, Foggia ha il suo nuovo Consiglio comunale. Il tribunale ha chiuso i conteggi proclamando gli eletti. Sorpresa nel Movimento 5 Stelle dove Nicola Formica ha scalzato Francesco Salemme detto “Cisky”.

Il campo largo progressista della sindaca Maria Aida Episcopo sarà quindi rappresentato per il Pd da Davide Emanuele, Alice Amatore, Lia Azzarone, Francesco de Vito, Pasquale Dell’Aquila e Mario Cagiano; per il M5S da Mario Dal Maso, Lucia Aprile, Giovanni Quarato, Francesco Strippoli e Nicola Formica; per la lista “Con Foggia” Achille Capozzi, Pasquale Ciruolo, Antonio Pio Mancini e Giulio De Santis; per “Azione – Tempi Nuovi” Paolo Frattulino, Mino Di Chiara e Antonello Di Paola; per i “Popolari” Benedetto Buenza; per “Italia del Meridione” Pasquale Cataneo.

Centrodestra: l’ex candidato sindaco Raffaele di Mauro, Luigi Fusco e Pasquale Rignanese di Forza Italia; per Fratelli d’Italia Maurizio Accettulli, Concetta Soragnese e Claudio Amorese; per la lista “Di Mauro Sindaco” Marco Pellegrino; per “Prima Foggia” Amato Nunziante.

Infine, i civici: Nunzio Angiola e Stefania Rignanese della lista “Angiola sindaco” e gli ex candidati sindaci Giuseppe Mainiero e Antonio De Sabato.

Prima di Natale dovrebbe tenersi il Consiglio comunale di insediamento. Episcopo ha dieci giorni di tempo per convocarlo dalla data di proclamazione degli eletti. Praticamente pronta anche la nuova giunta.