È partito ufficialmente ieri, con la mostra “Autunno in Gusto” presso la galleria Schingo, il variegato programma di “Natale in Città 2023” promosso ed organizzato dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, per le festività natalizie e di fine anno.

“Sono tanti, tantissimi gli eventi organizzati dal Comune – dichiarano il sindaco Francesco Miglio e l’assessora alla Cultura Celeste Iacovino – insieme con quelli promossi dalle associazioni della città per avvicinarci al periodo più bello dell’anno. San Severo sarà un grande contenitore, ospitando i classici mercatini dì Natale previsti in diverse giornate, che saranno animati da numerosi eventi collaterali, ricchi di musica, spettacoli itineranti, animazione per bambini, teatro dei burattini, esibizioni dì artisti di strada, gli zampognari. Per i più piccoli anche altre attrazioni, come gonfiabili e giochi e distribuzioni di caramelle. Immancabile anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio, quest’anno in Piazza Allegato”.

E ancora: “Ci piace segnalare il Festival del cortometraggio Safiter al Verdi, i concerti natalizi, come quelli di gospel e del Santo Stefano, coi Piedeskin, ma anche quello del 1 gennaio degli Amici della Musica. Dopo anni, grazie alla collaborazione con l’associazione Pro Loco, tornerà pure il Capodanno in piazza: il 31 dicembre tutti in Piazza Carmine per aspettare il 2024 in una serata straordinaria con tanta musica e le gag di Santino Caravella e la voce inconfondibile di Paolo Vallesi. L’evento conclusivo della rassegna è l’arrivo della Befana in Piazza Municipio con mascotte e sbandieratori. Ricordiamo che per l’organizzazione il Comune di San Severo, tramite un avviso pubblico, anche per quest’anno ha inteso avvalersi di un unico operatore economico per armonizzare tutti gli eventi”.