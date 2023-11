Questo pomeriggio, nella cornice della Sala della Regina di Palazzo Montecitorio (Roma), il prestigioso riconoscimento 100 Eccellenze Italiane del 2023 sarà conferito anche a un’azienda pugliese: BonassisaLab SpA, il laboratorio di sicurezza alimentare con sede principale a Foggia e hub periferici dislocati tra Ferrara e Ravenna. Un’attività avviata nel 2007 dalla biologa foggiana Lucia Bonassisa, originaria di Deliceto ma laureatasi a Bologna, quando la sicurezza alimentare era ritenuta una nobile sconosciuta: poi, in seguito alla rapida ascesa della sensibilità dei consumatori, quindi ai temi sanitari e ambientali imposti dalla pandemia da Covid 19, quello della sicurezza alimentare è divenuto uno principali argomenti dell’Agenda 2030 del Consiglio delle Nazioni Unite.

BonassisaLab oggi conta 100 tra dipendenti e collaboratori, un fatturato in crescita ininterrotta dal 2011, e applica modelli di welfare che l’hanno imposta come modello a livello nazionale (proprio durante il Covid aumentò gli stipendi dei dipendenti del 20%, assurgendo alle cronache nazionali tra le non molte aziende che scelsero di farlo in risposta al collasso economico che si temeva potesse verificarsi), inoltre si è fissata l’obiettivo di diventare “la prima piattaforma indipendente italiana specializzata in sicurezza alimentare”: una grande centrale scientifica che, approfittando dell’expertise maturata sull’agroalimentare italiano, possa servire da punto di riferimento per il controllo, la verifica e la validazione di tutti gli alimenti prodotti dalle maggiori aziende europee e mondiali del settore.

Una matrice, quella dell’indipendenza operativa, che ha convinto la giuria delle 100 Eccellenze Italiane ad aggiudicarle l’ambito riconoscimento, giacché in un settore spesso egemonizzato dalle multinazionali dell’alimentazione, mantenere un livello etico molto alto – soprattutto da parte di chi è preposto al controllo degli alimenti che ogni giorno finiscono nei nostri piatti – rappresenta un gesto ammirevole prima ancora che di sana imprenditoria. Per queste ragioni, oltre alla storia di successo dell’azienda che paradossalmente poggia le proprie radici in una delle aree economiche e sociali più depresse d’Italia, oggi sarà conferito il premio 100 Eccellenze Italiane – organizzato dall’associazione Liber col patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri – anche a BonassisaLab SpA. Quest’oggi – cerimonia a partire dalle ore 16,30, in diretta streaming su webtv.camera.it – a ritirare il premio ci sarà la CEO Lucia Bonassisa: “Lo dedico a tutti i dipendenti e collaboratori dell’azienda, che ogni giorno mi danno la forza di andare avanti”.