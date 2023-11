Si è tenuto a Palazzo Dogana, causa maltempo, il flashmob per dire basta alla violenza di genere. Nella giornata del 25 novembre per l’eliminazione della violenza sulle donne, la sede della Provincia ha ospitato una manifestazione pacifica arricchita da performance artistiche. Presente anche la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo: “Un comportamento prevaricante e possessivo non è solo un modo di essere. Uno schiaffo non è mai un semplice schiaffo – ha commentato -. È il sintomo di una potenziale degenerazione di un rapporto che di affettivo ha ben poco. Abbiamo gridato con le donne e gli uomini riuniti a Palazzo Dogana dalle associazioni cittadine tutto lo sdegno della nostra comunità. Lo abbiamo fatto per ricordare che il 25 novembre non è e non può essere solo oggi, ma deve esserlo tutti i i giorni della nostra esistenza”.

All’evento molte realtà cittadine e tanti cartelli e manifesti. Uno in particolare: “Ci vogliamo vive e libere”. L’Orex Dance Tribe si è esibita in una affascinante esibizione sulla scalinata dell’edificio. Presenti, inoltre, la consigliera di parità della Provincia, Assunta Di Matteo, la Fidapa, Parcocittà, il vicepresidente regionale Raffaele Piemontese e l’assessora regionale al Welfare, Rosa Barone.

