Prima neve in provincia di Foggia, in anticipo rispetto agli ultimi anni. La sciabolata artica annunciata nei giorni scorsi non ha risparmiato la Capitanata con pioggia, venti di burrasca, temperature in picchiata e anche neve. Vere e proprie bufere si sono abbattute sui Monti Dauni: da Roseto Valfortore a Alberona, Faeto, Bovino, Panni e Accadia, Sant’Agata e Monteleone.

Al momento non si registrano disagi ma il paesaggio è diventato in pochi minuti bianco, soprattutto sulle alture. Raffiche di vento vengono segnalate sul Gargano: a Manfredonia diversi alberi sono caduti, e anche alcuni pali dell’illuminazione. Mare in burrasca e collegamenti marittimi sospesi tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti. Domani tornerà a splendere il sole ma con temperature in ulteriore calo.