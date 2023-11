In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e nel quadro della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”, nella mattinata del 27 novembre 2023, alle ore 10:30, presso l’Istituto Tecnico “Notarangelo-Rosati” la Polizia di Stato, con la collaborazione del dirigente scolastico e del corpo docente che si è dimostrato particolarmente entusiasta della progettualità proposta, darà luogo ad un incontro di interazione con gli studenti, illustrando temi quali: l’app Youpol: la chat con la Sala Operativa e la possibilità di inviare foto, video e contenuti audio in forma anonima e geocalizzata; il codice rosso: i percorsi dialogici con la Polizia di Stato e la funzione dei Cav; gli Alert della devianza; il catcalling.

L’incontro sarà arricchito dai racconti di donne vittime di violenza e dalla testimonianza coraggiosa e commovente dell’assistente Alessandra Accardo, poliziotta vittima di violenza a Napoli lo scorso anno, che recentemente è stata insignita di un prestigioso riconoscimento nel corso della XXIV edizione del premio letterario “Franco Fedeli” svoltosi a Bologna.

All’esterno dell’istituto saranno allestiti degli stand che vedranno la partecipazione del personale della questura, in collaborazione con i Centri Antiviolenza di Foggia. In quel contesto verranno proiettate immagini e distribuiti opuscoli informativi al fine di diffondere tutte le informazioni necessarie alla cittadinanza.

Con questo progetto la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno a sensibilizzare, in modo semplice e lineare, le vittime di violenza e non solo, nella convinzione che la lettura delle storie raccontate nella brochure, purtroppo tutte vere, rappresenti uno stimolo a chiedere aiuto e a denunciare.

Sul tema, queste le parole del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani: “Da dieci anni la campagna della Polizia di Stato ‘…questo NON è amore’ vuole rappresentare uno strumento concreto di ascolto e di divulgazione, non solo per le donne ma per tutti coloro che vogliano essere parte attiva di un cambiamento. Non basta indignarsi alla violenza, ma è necessario lavorare concretamente tutti insieme contro ogni forma di omertà e rassegnazione”.

La Polizia di Stato, si propone quale snodo fondamentale di un meccanismo sinergico al quale prendono parte Istituzioni, Enti Locali, Uffici Scolastici, Centri Antiviolenza e di recupero dei maltrattanti, Associazioni di Volontariato che si impegnano ogni giorno per affermare un’autentica parità di genere, contro stereotipi e pregiudizi.

Resta questa un’occasione per rilanciare il nostro #essercisempre sottolineato dalle parole di esortazione del Direttore Centrale Anticrimine, prefetto Alessandro Giuliano “l’iniziativa …questo NON è amore, va esattamente in questa direzione: quella di ricordare e sottolineare che un’altra strada è possibile”.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui