Il Latina espugna lo Zaccheria e si aggiudica l’anticipo della 15^ giornata di serie C. Senza Di Noia, Schenetti e Vacca è un Foggia rimaneggiato al cospetto di un Latina ben messo in campo e determinato a portare a casa un risultato positivo. Rossoneri che già dopo cinque minuti mancano clamorosamente il gol del vantaggio con Garattoni che solo al centro dell’area di rigore nerazzurra calcia incredibilmente sul fondo. E’ un buon Foggia che poco dopo la mezz’ora va al tiro con Peralta, palla deviata in angolo dal portiere laziale. Al primo vero affondo, il Latina passa: errore di Peralta, il pallone giunge a Del Sole che fredda Nobile con un preciso diagonale. Secondo tempo iniziato all’insegna della confusione più totale con le due squadre che per venti minuti non costruiscono nulla di buono. Fino al 20’ quando su preciso corner di Peralta, Salines trova la zuccata vincente per il gol dell’1-1. Due minuti dopo è Martini a divorarsi il vantaggio dopo una travolgente azione di Tonin.

È un Foggia rigenerato dopo il pareggio del difensore napoletano. Ci provano senza fortuna Tonin e Frigerio. Erroraccio di Nobile a quindici dal termine, ma i giocatori del Latina non riescono a segnare per la bravura di Riccardi che salva sulla linea dopo un tiro a colpo sicuro del neo entrato Serbouti. I pontini insistono, attaccano con convinzione e si riportano in vantaggio con Mastroianni lesto a deviare in rete una corta respinta di Nobile dopo un colpo di testa di Jallow. Foggia-Latina 1-2. Lo stesso Mastroianni va vicino al 3-1. Sbaglia clamorosamente anche Ercolano per i laziali. Ci prova ancora Tonin con un bel tiro che Cardinali devia in angolo. Finale amaro per i rossoneri con l’espulsione del senegalese Tounkara. Unica nota positiva della serata, l’esordio assoluto per il classe 2006 Pazienza. Cade l’imbattibilità casalinga del Foggia.