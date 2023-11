“I vescovi passano, la chiesa resta. Al papa la profonda riconoscenza della diocesi. Non temete che voglia abbandonarvi. Non dimenticherò mai questa gloriosa chiesa. Vi porterò con me dovunque andrò. Amate questa chiesa e custodite ciò che si è costruito nel bene. Assicuro la mia preghiera quotidiana continuando ad interessarmi anche da lontano. Don Giorgio sarà tra noi dopo le celebrazioni natalizie”. Così Vincenzo Pelvi ha salutato Foggia per fare posto a don Giorgio Ferretti, vescovo di Frosinone e attualmente parroco di Maputo in Mozambico.

Pelvi lascia Foggia dopo nove anni. Sarà dunque sostituito dal 56enne Ferretti, originario di Genova, laureato in Filosofia ed insegnante di religione nel capoluogo ligure. Presbitero nel 2004, è membro della fraternità missionaria di Sant’Egidio.

Pelvi ha letto una missiva di Ferretti: “Sono in Africa dal 2016, una terra meravigliosa, protagonista di una pace maturata nel 1992 e firmata a Roma. Già da giovane ho incontrato Gesù nei poveri. Qui ho scoperto tanta forza spirituale che mi ha cambiato la vita. Fratelli e sorelle, ancora non ci conosciamo. Ho ricevuto questa decisione da Papa Francesco. Lascio un popolo a me caro e sono chiamato da un popolo che desidero conoscere e amare. Nella vita non tutto è comprensibile ma almeno abbracciabile. Con voi cercherò di capire al meglio le vostre attese, speranze e dolori. Insieme percorreremo le vie del Vangelo. In questo tempo così martoriato dalla guerra vi invito a pregare insieme a me per la pace. Vi saluto con un abbraccio di pace e prego perché il Signore ci benedica tutti”.

