Collisione in mare tra due motovedette della Guardia di Finanza al largo del porto di Manfredonia, nel Foggiano. Ancora da accertare le cause dell’urto tra i due natanti avvenuto nel pomeriggio di oggi mentre rientravano.

La collisione tra le due imbarcazioni non ha causato feriti gravi. Uno dei due natanti, per l’urto, ha imbarcato acqua ma è stato recuperato e trasportato in porto. Sul posto sono giunte le unità del 118 con il personale medico che ha prestato le prime cure ai finanzieri che sono rimasti feriti o contusi. Per loro solo ferite lievi. (Agi)