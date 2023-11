“Vi è differenza tra sollecitare la pubblicazione di una determina dirigenziale all’Albo Pretorio e intestarsi meriti che, allo stato attuale, non si hanno”. Lo afferma il coordinatore provinciale di Forza Italia, Raffaele Di Mauro, che spiega: “L’assunzione a tempo pieno, a far data dal 1 dicembre 2023, di 21 agenti di Polizia Locale è sicuramente una notizia positiva per i cittadini foggiani che hanno urgente necessità di sicurezza. Sicurezza che era tanto un punto programmatico qualificante della coalizione di centrodestra che sono stato onorato di guidare, quanto un tema su cui non potremo che essere costantemente attenti in Consiglio comunale assieme ai colleghi di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Prima Foggia e Lista Di Mauro”.

“Attendiamo piuttosto che tra i primi atti della nuova amministrazione ci sia, ad esempio, un reale e cospicuo potenziamento del corpo”

E ancora: “La determina dirigenziale n. 2463 del 07.11.2023 con la quale si procede alla trasformazione del contratto degli agenti, fa riferimento al Piano del fabbisogno del personale approvato dalla Commissione Straordinaria con delibera n. 27 del 13.04.2023 e relativa copertura finanziaria individuata nel Piano finanziario triennale 2023-2025. Insomma – evidenzia Di Mauro – non vi è nessun nesso temporale tra questo atto e l’azione amministrativa della neo sindaca che oggi se lo intesta. Attendiamo piuttosto che tra i primi atti della nuova amministrazione ci sia, ad esempio, un reale e cospicuo potenziamento del corpo di Polizia Locale attraverso una procedura pubblica che interrompa la prassi delle assunzioni fatte attingendo dalle graduatorie di altri Comuni, come accaduto nel biennio commissariale”.

Poi conclude: “Così come sarà interessante conoscere le strategie di questa nuova amministrazione per contrastare i fenomeni dell’abusivismo che sono presenti in città o il potenziamento della pubblica illuminazione o l’implementazione della videosorveglianza. Per ora – conclude Di Mauro – ci risulta che il centrosinistra che ha vinto le elezioni sia alle prese con le liturgie per la composizione della nuova Giunta. Auspicando che la neo sindaca possa al più presto trovare la quadra e soddisfare i vari appetiti della sua variegata coalizione, restiamo in attesa dei primi, veri, atti concreti di questa amministrazione. Non foss’altro per iniziare a registrare meriti e demeriti propri, anziché commentare meriti per un lavoro fatto da altri”.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui