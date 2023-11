Smantellato un altro “cimitero di auto” senza assicurazione dalla Polizia Locale di Foggia. Questa mattina, sempre grazie a segnalazioni giunte al Comando di via Manfredi, pattuglie del “Nucleo Viabilità” della Polizia Locale di Foggia sono intervenute in via Fioritto, dove hanno accertato la presenza di diversi veicoli in stato di abbandono e senza la copertura assicurativa.

Le auto, quattro in tutto, sono state tutte sottoposte a sequestro amministrativo.

Dopo la rimozione, è stato necessario interessare AMIU per ripulire i ricettacoli di rifiuti accumulati nel tempo sotto i veicoli.

