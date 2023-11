Il Foggia non sa più vincere, e nemmeno contro la matricola Sorrento, in dieci e senza un portiere di ruolo negli ultimi dieci minuti, trova il successo che manca da 4 giornate. La gara si apre con i rossoneri più intraprendenti: Embalo, schierato al posto di Peralta, e Schenetti appaiono in partita e sfiorano il vantaggio. Ma è il Sorrento a passare in vantaggio: Ravasio, lanciato da Fusco, fulmina Nobile con un preciso diagonale.

Il secondo tempo inizia con il Foggia all’arrembaggio, alla ricerca del pareggio che arriva dopo soli cinque minuti ad opera di Embalo che raccoglie una corta respinta del portiere campano dopo un tiro di Schenetti: 1-1. Il Sorrento non si arrende e in una delle azioni di rimessa colpisce il palo con l’ex Taranto Cuccurullo. Nel finale Cudini tenta il tutto per tutto inserendo Peralta e Papazov al posto di Schenetti e Embalo. Al 90 Garattoni si divora il gol del 2-1. Subito dopo espulso il portiere del Sorrento Marcone, con la squadra campana che non può più effettuare cambi. Tra i pali va il capitano La Monica ma il Foggia non trova mai la porta. Finisce 1-1 tra i fischi dello Zaccheria. (foto da pagina Facebook Calcio Foggia)