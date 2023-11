È Luca Gaudiano, in arte Gaudiano, classe ’91 e già vincitore del Festival di Sanremo 2021 della sezione , il primo classificato dell’edizione numero 13 di «Tale e Quale Show», il talent-varietà condotto da Carlo Conti su Rai1. Proclamato «Campione di Tale e Quale Show 13», con 435 punti al termine della settima e ultima puntata, venerdì 3 novembre, in cui interpretava Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, e con i migliori partecipanti di questa edizione dovrà sfidare i migliori della scorsa (Antonino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Elena Ballerini e Valentina Persia) nel «Torneo dei Campioni» per aggiudicarsi il titolo di «Campione di Tale e Quale Show 2023».

Al secondo posto, si è piazzato con 406 punti, Lorenzo Licitra, già vincitore di un’edizione di X Factor, mentre terza è risultata, con 401 punti, Ilaria Mongiovì, che ha anche vinto la puntata con un’ottima imitazione di Liza Minelli. Al «Torneo dei Campioni» parteciperanno anche Jasmine Rotolo, quarta con 399 punti; Ginevra Lamborghini, vera sorpresa dell’edizione, quinta con 357 punti, e l’ineffabile coppia composta da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. (fonte Corriere della Sera)