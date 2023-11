Nella serata scorsa, la Polizia di Stato ha sventato un tentativo di furto di un’autovettura nel centro cittadino foggiano.

In particolare, giunta la segnalazione sul numero di emergenza 113, i poliziotti della Squadra Volante si portavano immediatamente sul posto, dove trovavano due soggetti intenti a rubare l’auto. Alle vista degli operatori, gli uomini si davano a precipitosa fuga a bordo della vettura in loro possesso e, in una maldestra retromarcia, uno dei poliziotti rimaneva ferito al ginocchio. I soggetti venivano accompagnati in Questura e opportunamente deferiti all’autorità giudiziaria, mentre l’agente di Polizia veniva trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso, fortunatamente senza riportare gravi lesioni.