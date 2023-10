Promosso ed organizzato dall’Associazione Volontari Ospedalieri Don UVA Foggia ODV, in collaborazione con Universo Salute, si terrà dal 10 al 12 novembre 2023 l’evento “Le Bambole di Saveria”, dedicato alla presentazione dei lavori realizzati negli anni da Saveria, per oltre cinquant’anni ospite dell’ex Reparto Ortofrenico, scomparsa nel 2022. I disegni delle “bambole”, particolarmente care all’ospite, sono stati realizzati con diverse tecniche; alcuni di essi, inoltre, sono stati anche riprodotti in oggetti realizzati da altri ospiti nel laboratorio di ceramica presente nella struttura. L’iniziativa intende porre in risalto i risultati che possono essere conseguiti tramite gli stimoli che la presenza amichevole e l’assistenza dei Volontari inducono negli ospiti, sollecitati anche ad un lavoro di gruppo per una più efficace integrazione tra essi. L’esposizione di “Le Bambole di Saveria” sarà ospitata nella Biblioteca Isolachenoncè, presso Universo Salute – Opera don Uva di Foggia”, preceduta da un momento inaugurale che si terrà venerdì 10 novembre 2023 alle ore 16,30, al quale porteranno i saluti: Suor Chiara Mace, Madre Superiora Ancelle Divina Providenza; Paolo Telesforo, Vicepresidente Universo Salute Opera Don Uva; Luca Vigilante, Amministratore Delegato Universo Salute Opera Don Uva; Marco Longo, Dirigente sede Universo Salute Opera Don Uva; Eugenio Iorio, Direttore Sanitario Universo Salute Opera Don Uva. Seguiranno la presentazione del progetto a cura di Rita Niglio, Presidente AVO Don Uva Foggia ODV, quindi gli interventi di: Marcello Paduanelli, Direttore Amministrativo AA.GG. Universo Salute Opera Don Uva; Don Rosario De Rosa, già Cappellano Opera Don Uva Foggia.

Nel corso dell’incontro sarà presentata anche una clip realizzata grazie alla disponibilità di Giovanni Muciaccia, conduttore televisivo e artista poliedrico, nella quale il popolare conterraneo, accompagnato dai Volontari, illustra l’iniziativa e si sofferma a commentare le singole “opere, una caleidoscopica collezione di disegni, dipinti, oggetti di bricolage, raccolti anche in vetrinette e corredati da banner ed altri materiali con il logo A.V.O. don UVA Foggia.

Completeranno l’iniziativa gli interventi musicali di Silvia Laquintana (Violino) e Martina Paradiso (chitarra), e la lettura di alcuni brani a cura dell’attrice teatrale Roberta Paolini. Nel giorni di sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 la mostra resterà aperta dalle 10 alle 12,30 e dalle 17.00 alle 18.30.

L’Associazione Volontari Ospedalieri Don UVA Foggia ODV è iscritta nel Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed opera ininterrottamente dal 2001 nell’ambito della complessa struttura sanitaria assistenziale ora denominata “Universo Salute Opera don UVA di Foggia”.Tra le finalità statutarie dell’Associazione vi è anche quella dell’organizzazione di attività formative, educative, culturali, artistiche e ricreative per favorire l’integrazione sociale degli ospiti della Struttura. In particolare, le attività dei pazienti ospitati nel reparto Disabilità (ex Ortofrenico) sono svolte, con l’assistenza di Volontari, in appositi locali a disposizione dell’AVO don UVA, nell’ambito del complesso ospedaliero anzidetto, dove l’associazione, inoltre, fornisce agli ospiti i materiali e le attrezzature necessari alla realizzazione di diversi lavori, conservati nei locali di propria pertinenza e posti in visione in occasione di manifestazioni varie.