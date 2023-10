“Nel giorno dell’insediamento ufficiale della sindaca Maria Aida Episcopo, ritengo doveroso esprimere pubblicamente, a titolo personale e per il Movimento 5 Stelle nella sua interezza, un sentito ringraziamento al prefetto Vincenzo Cardellicchio, che dallo scorso 24 febbraio è subentrato a Marilisa Magno nella gestione commissariale ed è stato un punto di riferimento prezioso per le istituzioni e per la comunità”. Lo afferma Mario Furore, europarlamentare e coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle.

“Insieme ai colleghi Rachele Grandolfo (neo commissaria di Manfredonia, ndr) e Sebastiano Giangrande ha traghettato Foggia verso l’uscita dal periodo più buio della sua storia politica e amministrativa, ha riportato credibilità e decoro a Palazzo di Città e ha vissuto questa esperienza così drammatica per noi con una partecipazione e un coinvolgimento commoventi. Le sue parole pronunciate questa mattina nella sala consiliare, al momento del congedo, rendono onore alla sua professionalità e al suo spessore di integerrimo e qualificato Servitore dello Stato, che certamente continuerà a spendersi al meglio delle sue capacità nelle prossime tappe del suo percorso”.