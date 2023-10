Attenzione altissima sui 5 Reali siti, il prefetto di Foggia: “Numeri confortanti ma ancora troppi furti d’auto”

Condotto questa mattina un approfondito esame della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’area dei 5 Reali siti da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Foggia Maurizio Valiante, e riunitosi ad Orta Nova presso il Palazzo ex Gesuitico, alla presenza del procuratore aggiunto della Repubblica di Foggia Guarriello, dei vertici provinciali delle forze di polizia, del capo centro Dia di Foggia, della commissione straordinaria del Comune di Orta Nova e dei sindaci dei Comuni di Ordona, Carapelle, Stornara e Stornarella.

“In particolare per questo territorio della provincia, contrassegnato da una radicata presenza di gruppi criminali anche di tipo organizzato, come peraltro dimostra la recente vicenda del Comune di Orta Nova la cui gestione è stata affidata ad una commissione straordinaria alla luce degli accertati condizionamenti dell’attività amministrativa da parte della criminalità organizzata, l’attenzione delle istituzioni, della Magistratura e delle forze di polizia continua a rimanere molto alta. Grazie ai servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, e allo straordinario lavoro svolto dall’autorità giudiziaria e dalle forze di polizia – ha dichiarato Valiante – i dati sulla delittuosità nei Comuni dell’area dei 5 Reali siti sono nel complesso confortanti, a comprova dell’efficace azione preventiva e repressiva in atto che garantisce maggiore sicurezza, pur a fronte di una recrudescenza soprattutto in determinate aree di alcune fattispecie delittuose quali i furti di veicoli, i danneggiamenti e l’abbandono illegale di rifiuti”.

L’incontro odierno – salutato con grande soddisfazione da parte dei sindaci – ha offerto l’occasione per un ampio confronto sulle questioni di stretto interesse delle singole amministrazioni comunali, tutte impegnate a fronteggiare una serie di problemi che si sviluppano su territori molto estesi e che richiedono grande attenzione ed impegno quotidiano perché spesso preda di incursioni criminali che ne mettono a repentaglio l’integrità ambientale e le capacità di sviluppo.

Sono state esaminate le questioni concernenti il potenziamento degli organici delle polizie locali, anche attraverso il coinvolgimento della Unione dei Comuni dei 5 Reali siti al fine di consorziare le polizie municipali in un’ottica del potenziamento del servizio e del supporto alle forze di polizia, l’esigenza di implementare i controlli nelle aree rurali, l’ammodernamento ed implementazione dei sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe agli ingressi delle città, il contrasto alla proliferazione di insediamenti informali di migranti, la vigilanza sull’abusivismo edilizio e sulle violazioni al codice della strada che più mettono a repentaglio la sicurezza della circolazione stradale e dei pedoni.

A tal riguardo, i sindaci quest’oggi hanno manifestato la piena disponibilità a voler assumere una serie di importanti impegni con la sottoscrizione del Patto per la Sicurezza Urbana dei 5 Reali siti. L’obiettivo è attuare, in piena sinergia con tutte le componenti del tessuto istituzionale, sociale ed economico, efficaci iniziative sul territorio, tenendo conto delle peculiarità delle singole realtà cittadine.

Si punta al rafforzamento degli strumenti di prevenzione, al superamento delle situazioni di degrado, all’attuazione di mirati interventi sul sociale e alla promozione delle condizioni di crescita culturale e sociale delle rispettive comunità, per affermare saldamente i valori di sicurezza e legalità, che costituiscono l’imprescindibile cornice di riferimento entro cui creare condizioni per un duraturo processo di sviluppo economico per un territorio fortemente caratterizzato da una profonda vocazione agricola.