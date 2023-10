Torna la paura a Vieste dopo l’agguato contro un allevatore. Il sindaco: “Inaccettabile, serve una risposta”

Incredulità a Vieste dopo mesi di pace. Stamattina attorno a mezzogiorno, il 44enne allevatore Gennaro Cariglia è stato ferito da colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in via Giovanni XXIII, una zona molto frequentata nella città garganica. L’uomo è stato gambizzato ed è ora in ospedale per le cure del caso. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

“Un evento totalmente inaspettato dopo mesi di tranquillità – ha commentato il sindaco Giuseppe Nobiletti -. Siamo preoccupati da questo tipo di episodi. Attendiamo i riscontri delle forze dell’ordine ma sono molto preoccupato. È successo in pieno giorno e in un luogo molto frequentato. Non è possibile stare ancora in queste condizioni. La città deve reagire ma serve una pronta risposta”.

La vittima legata ai clan? “Non spetta a me fare l’identikit. Ci sono cose che potrebbero ricondurre a quell’ambito ma saranno le forze dell’ordine a spiegarci i collegamenti. Ribadisco che è successo qualcosa di molto grave per modalità, tempistiche e luogo. Davvero inaccettabile”.