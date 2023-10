Rinforzi nel carcere di Foggia, incremento di 32 agenti. Forniti caschi e scudi antisommossa

“Ciò che mi rileva in questa fase è la sicurezza della polizia penitenziaria, degli uomini e delle donne della penitenziaria. Abbiamo aumentato l’organico recentemente con 32 unità. Buona parte delle quali proveniente dal 181esimo corso”. Così il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, in visita al carcere di Foggia questa mattina.

“Ha beneficiato questo istituto così come altri istituti d’Italia, dell’acquisto di 10.250 scudi e caschi antisommossa, 20mila guanti antitaglio operativi, 2mila kit antisommossa e gli sfollagente. Cioè stiamo ripristinando ordine, legalità e sicurezza all’interno dell’istituto. Anche qui abbiamo i protocolli operativi perchè la polizia penitenziaria, uomini e donne devono sapere fin dove spingersi nell’utilizzo legittimo della forza per contenere eventuali momenti di criticità se non addirittura di rivolte. Stiamo ricostruendo una catena di comando. A breve anche Foggia avrà un direttore titolare, un comandante titolare, perché dobbiamo ricostruire la gerarchia del comando e affermare un principio basilare: chi veste la divisa è lo Stato, chi è detenuto è l’antistato e la gerarchia non la stabiliscono i criminali, ma gli uomini e le donne della polizia penitenziaria”. (Ansa).

Seguici anche su Instagram – Clicca qui