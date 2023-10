Angiola tra la gente. Annunciata una passeggiata serale con l’impegno di “rigenerare il quartiere ferrovia”

Una passeggiata per la città, una marcia pacifica per respirare quella voglia di cambiamento che sta travolgendo la comunità foggiana. Questa sera, a partire dalle ore 18,30 con ritrovo al comitato centrale di corso Roma, il candidato sindaco Nunzio Angiola si muoverà con una rappresentanza dei candidati delle quattro liste civiche che lo sostengono attraversando le vie principali di Foggia per incontrare commercianti e cittadini e per ribadire, tra l’altro, il suo impegno sottolineato sin dal primo giorno di campagna elettorale in favore della rigenerazione del quartiere ferrovia.

“Il primo elemento distintivo del nostro agire è stato il dialogo – ha sottolineato Angiola – e da questi incontri iniziati più di 5 mesi fa che è nato un dettagliato programma elettorale. Sono contento di trovare molti punti della nostra azione amministrativa per Foggia nei programmi degli altri candidati a sindaco, vuol dire che siamo stati buoni precursori. Mi auguro che il prossimo sindaco possa davvero concretamente realizzare il programma. Per quanto mi riguarda farò la mia parte”.

Angiola annuncia il comizio di sabato alle ore 19 in piazza Cesare Battisti dove si parlerà di sicurezza, legalità, decoro urbano, cultura e occupazione. “Sarà difficile sintetizzare la mole di lavoro che ha portato alla scrittura del programma, ma quando dico che sicurezza, cultura e occupazione devono crescere insieme lo faccio considerando che se non diamo una sterzata al rispetto della legalità non ci saranno imprenditori disposti ad investire. E per farlo è necessario radicare sin da bambini un percorso di crescita che si basi su principi e regole da seguire. Sarà un grande lavoro da fare ma solo chi non subisce condizionamenti ed ha la libertà di agire potrà mettere in pratica un’azione così importante”, conclude Angiola.