Sergio Mattarella sul Gargano per il “Leone Alato”. Capo dello Stato: “Grande riconoscenza all’esercito”

“Sono lieto di rivolgere un saluto, con grande apprezzamento per la dimostrazione della capacità operativa sviluppata questa mattina anche se in termini ridotti, come è stato spiegato, come tempi e dimensioni, ma esemplare e significativa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’Idroscalo Ivo Monti del lago di Varano (Foggia), a conclusione dell’esercitazione ‘Leone Alato’ a cui hanno preso parte parte oltre 550 militari appartenenti alle Brigate Pinerolo di Bari e Pozzuolo di Friuli di Udine. Lo riporta LaPresse.

“L’apprezzamento non è solo per questo momento, ma per l’attività che svolgete costantemente, per l’impegno, la dedizione all’Italia”, ha aggiunto. “Un saluto ai lagunari in trasferta qui, in questa laguna. Siete una specialità formalmente giovane, 72 anni dalla costituzione, un po’ meno della mia età, in realtà la vostra storia, esperienza e trazione, nasce tanti secoli fa, dai fanti del mare nel 1200 a Venezia e ne avete segno nella vostra uniforme e nel saluto San Marco”, ha detto ancora. “Avete reso onore a questa lunga storia, come dimostra la medaglia d’oro al valore dell’esercito ottenuta in Iraq. Per tutte queste ragioni esprimo grande riconoscenza all’esercito, ai tutti i suoi reparti e ai lagunari oggi particolarmente, per quanto fate ogni giorno per la sicurezza e la pace del nostro Paese”.

“La complessa e difficile situazione internazionale comporta che le nostre Forze Armate siano sempre pronte a operazioni rapide per l’evacuazione di civili. E l’addestramento, come è avvenuto nel corso dell’esercitazione odierna, è il modo migliore per garantire la sicurezza del nostro personale, personale e civile, come del Paese. Le nostre Forze Armate, nell’attuale contesto internazionale, che vede la presenza di una minaccia multiforme, devono potere e sapere operare insieme e in un ambiente multi-dominio: dalla terra al mare, dall’aria allo spazio fino al cyberspazio”. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, commentando la conclusione dell’esercitazione “Leone Alato 23” che per dieci giorni ha visto, a Cagnano Varano (Foggia), molte unità dell’Esercito simulare un possibile scenario che prevedeva l’evacuazione di personale civile da una possibile area di crisi in cui la situazione e la sicurezza fossero state gravemente compromesse.