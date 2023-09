Coppia foggiana ruba router e ripetitore wifi in negozio di elettronica. Due arresti della polizia

Un uomo e una donna residenti a Foggia sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato di polizia di Termoli (Campobasso) per furto aggravato in concorso. Avevano rubato in una grande attività di prodotti elettronici un router e un ripetitore di segnale wi-fi, privandoli delle targhette adesive antitaccheggio e nascondendoli nella borsa della donna. I due, grazie ad alcune testimonianze nella immediatezza del fatto, sono stati rintracciati quasi subito nel parcheggio del negozio di elettronica in un’auto in procinto di allontanarsi, dove è stata anche rinvenuta la refurtiva riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale. (LaPresse)