Ragazzo accoltellato, Episcopo: “Cultura e violenza giovanile, due anime da considerare con urgenza”

“Mentre ieri sera nei giardini della facoltà di Economia dell’ateneo, Foggia celebrava un momento di alto profilo culturale, con la cerimonia finale di un premio culturale (“I Fiori blu”) che anno dopo anno si sta affermando sempre più nel panorama nazionale, dall’altra parte della città, tra i palazzi di Comune e Prefettura un quattordicenne veniva accoltellato nel corso di un litigio”. Questo il commento della candidata sindaca del campo largo progressista, Maria Aida Episcopo.

“Una concomitanza che induce ancora una volta a riflettere su quanto sia faticoso il percorso da affrontare per conoscere davvero il disagio giovanile con le sue derive violente e sanguinose, e quanto sia necessario. Mettendo in rete iniziative, progettualità, sensibilità di diversa estrazione ma unite da un comune obiettivo: tirare fuori la nostra città dalle sabbie mobili del degrado in cui è sprofondata. E accendendo riflettori sempre più potenti sulla cultura e sulla bellezza – conclude Episcopo -, in tutte le loro possibili espressioni e declinazioni”.