Novena, veglia e festa di San Pio 2023 a San Giovanni Rotondo. Il programma delle celebrazioni eucaristiche

Tutte le Celebrazioni saranno trasmesse in diretta su Padre Pio Tv:

in Italia LCN 145 del digitale terrestre, 445 di TivùSat, 852 di Sky;

da satellite Hot Bird 13° est su frequenza 11662 MHz per l’Europa e i Paesi del bacino del Mediterraneo;

su piattaforma IP “Sling” per Stati Uniti, Canada e tutti gli Stati dell’Oceania;

diffusa in streaming sul sito www.padrepio.tv e sui dispositivi mobili iOS e Android scaricando l’apposita App;

sul canale YouTube “Padre Pio Tv”;

sulle pagine Facebook “Padre Pio Tv” e “Convento Santuario Padre Pio”.