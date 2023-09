Cambio di comando a Vieste: Rega guiderà l’Ufficio Circondariale Marittimo. Incalcaterra saluta il Gargano

Incalcaterra da lunedì sarà trasferito presso la Capitaneria di Porto di Siracusa per assumere l’incarico prestigioso di Capo Servizio Operativo. Al termine della Cerimonia il Capo del Compartimento e Comandante del Porto di Manfredonia ha salutato tutti i militari presenti congratulandosi per gli obiettivi ha sottolineato l’importanza del ruolo di Circomare Vieste quale front office delle utenze del mare in un territorio complesso e variegato come quello garganico ad alta valenza turistica. Allo stesso modo, raggiunti ed dell’Ufficio Circondariale Marittimo ringraziandoli per l’ottimo lavoro svolto il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica ha rivolto un saluto alle donne e agli uomini durante la stagione estiva e dedicato un augurio ad entrambi i Comandanti per il proseguo di carriera.