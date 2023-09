Una rissa, per cause da accertare, è scoppiata ieri sera a Orta Nova tra ragazzine appena 18enni. La situazione è presto degenerata, una delle due è stata ferita da una coltellata al busto. Trasportata in ospedale, è stata medicata ed è fuori pericolo. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso. Il fatto è accaduto in pieno centro, alle spalle della piazza principale del paese, in via Vittorio Veneto. Motivi futili alla base della rissa, forse per gelosia.