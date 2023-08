Comunali Foggia, ultimi passaggi formali per Episcopo. È lei la candidata sindaca del campo largo M5S-Pd

Ultimi passaggi formali prima della ufficializzazione di Maria Aida Episcopo, candidata sindaca del campo largo progressista ed emilianista, nome espressione del Movimento 5 Stelle.

Questa sera è prevista la direzione del Pd al termine della quale si manifesterà l’adesione dei dem alla proposta della dirigente dell’ufficio scolastico provinciale. Domani sarà la volta dei pentastellati impegnati in una nuova riunione, per poi concludere con un nuovo tavolo di coalizione al seguito del quale vi sarà una nota ufficiale che battezzerà per la prima volta una donna come candidata sindaca a Foggia. La conferenza stampa auspicabilmente dovrebbe tenersi la prossima settimana.

La sfida che sembrava nettamente in salita per Episcopo per via del vento nazionale meloniano potrebbe rivelarsi più aperta di quanto si potesse immaginare se si considerano i tanti malumori interni al centrodestra per l’indicazione di Raffaele Di Mauro.

60 anni compiuti quest’anno a marzo, Episcopo è plurilaureata in Scienze Motorie, Pedagogia e Scienze Politiche con diversi master e specializzazioni in management e altre discipline amministrative.

Ha diretto da preside moltissime scuole in provincia, da Rignano a Candela passando per Lucera prima di arrivare all’Itis Notarangelo a Foggia e all’Ufficio scolastico provinciale, un tempo Provveditorato. È stata assessora tecnica alla Formazione, Istruzione, Università, Gemellaggi e Istituti di partecipazione del Comune di Foggia, dal 01/02/2012 al 25/05/2014 nella seconda Giunta di Gianni Mongelli.

Di area di centrosinistra, è stata vicina all’area dem locale che si riconosce nella leadership di Peppino D’Urso salvo poi diventare contiana negli ultimi tempi anche grazie al rapporto intessuto a Bruxelles su alcuni progetti di formazione con l’europarlamentare Mario Furore.