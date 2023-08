Lecco in B, Foggia in C. Finisce il tormentone estivo. La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Perugia calcio contro la sentenza del Tar del Lazio nel procedimento riguardante l’ammissione del Lecco in serie B. Lo ha appreso l’Ansa da fonti legali. Il Perugia resta quindi di fatto in serie C, mentre il Lecco è in B. In particolare la società biancorossa contestava la concessione, a suo avviso illegittima, della licenza a prendere parte al campionato di B da parte del Lecco non avendo questo dimostrato entro i termini previsti la disponibilità di uno stadio idoneo alla disputa delle partite di Serie B. Anche il Foggia, in attesa della decisione, resta dunque in Serie C. Nel pomeriggio il patron Nicola Canonico terrà una conferenza stampa.