Musica a bordo e allegria: ancora sold-out le navi verso Tremiti. E si chiede un’imbarcazione più capiente

Ultima domenica d’agosto all’insegna del caldo torrido e della voglia ancora di vacanza. Temperature vicine ai 40 gradi nell’entroterra foggiano, più miti sulla costa garganica, presa d’assalto non solo dai turisti ma anche dai bagnanti della domenica. In molti hanno scelto le Isole Tremiti, partendo dai porti di Rodi, Peschici, Vieste e Manfredonia con i traghetti di NLA-Navi Tremiti.

“Mai così tanta gente agli imbarchi – spiega Leo Angelicchio di NLA -, soprattutto in questi ultimi giorni di agosto con le richieste che sono notevolmente aumentate dopo un inizio di stagione un po fiacco a causa delle avverse condizioni meteo. E anche per settembre abbiamo diverse prenotazioni”. Ma la sorpresa più significativa arriva da Manfredonia dove il traghetto Elia Jet ogni giorno fa registrare il pienone. “C’è tanta voglia di raggiungere le Tremiti anche dal versante sud del Gargano con Manfredonia che catalizza l’attenzione dei cittadini del Tavoliere, della BAT, ma anche della Basilicata e dell’Irpinia. Proprio per questo motivo a settembre dirotteremo su Manfredonia la nostra ammiraglia, la Adriatic Princess, in modo da soddisfare le tante richieste”.