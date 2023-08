Disperso sub durante immersione alle Isole Tremiti: “Flebili speranze di trovarlo vivo”

Ore di apprensione alla Riserva Marina Isole Tremiti: dalle ore 18 di ieri non si hanno più notizie di un sub 54enne di Termoli, in provincia di Campobasso.

“Si era immerso prima a Punta Secca, isola di Capraia, e poi alla punta nord di San Nicola – spiegano sulla pagina social della riserva -. L’allarme è scattato solo dopo un paio di ore quando i compagni di immersione ne hanno segnalato la scomparsa. Immediata la macchina dei soccorsi coordinata dalla Capitaneria di porto a cui partecipano anche carabinieri e diving delle Isole. Finora le ricerche, continuate tutta la notte, non hanno dato alcun esito; flebili le speranze di ritrovarlo ancor vivo”.