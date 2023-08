Nuova ondata di caldo, Circe lascia il posto a Nerone: picchi fino a 40 gradi

L’anticiclone africano Nerone arriva e porta una nuova ondata di caldo e umidità in tutta Italia. Già ieri in Sardegna e in Toscana si sono raggiunti i 37 gradi ma nei prossimi giorni si rafforzerà ulteriormente portando la colonnina di mercurio anche a 40 gradi. È la previsione di Meteo.it.

Oggi il bel tempo sarà assicurato sulla quasi totalità delle regioni. Da venerdì l’anticiclone invierà un’altra onda di calore che non farà altro che aumentare il caldo. L’apice sarà raggiunto probabilmente nel weekend 19-20 agosto o anche dopo quando si potranno toccare i 38-40°C in città come Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Pavia e sull’Umbria meridionale, sulle valli dell’alto Adige e su molte zone della Sardegna.

La Puglia resiste e manterrà costante le temperature, anche se l’umidità si farà sentire., Oltre al caldo diurno, infatti, verso sera arriverà pure l’afa con i tassi di umidità che andranno alle stelle, aggravando il disagio fisico, soprattutto per le persone fragili come anziani e bambini.

L’anticiclone africano potrebbe durare almeno fino al 23-24 agosto. Oggi al nord soleggiato, caldo e coni temporali sulle Alpi. Al centro sempre sole, con caldo in aumento. Al sud bel tempo con caldo nella norma. Andrà peggio giovedì 17. Al nord tanto sole, caldo diffuso e consueti temporali sui confini alpini. Al centro caldo in aumento, sole prevalente. Al sud soleggiato con temperature in crescita. Da venerdì 18 nuova escalation di caldo, stavolta anche al Sud.